Предоставление Украине 40 Marder не повлияет на запасы Германии, - Ламбрехт
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что обещанная поставка 40 боевых машин пехоты Marder в Украину и запланированные тренировки выполняются.
Ее комментарии были сделаны после того, как она выражала обеспокоенность, что обеспечение оборудованием Украины, противостоящей вторжению России, может привести к тому, что немецкие запасы иссякнут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Она дала понять, что машины Marder не принадлежат к составу Бундесвера или немецкой армии. По данным DPA, последние планы предполагают, что 20 машин будут со складов Бундесвера, а еще 20 – от оружейной компании Rheinmetall.
"Это был очень важный сигнал для НАТО, для наших союзников. Мы придерживаемся своих обязательств даже при таких особых условиях", - сказала Ламбрехт.
Напомним, ожидается, что БМП Marder от Германии поступят в Украину в первом квартале года.