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Учения украинских военных по эксплуатации БМП Bradley начнутся на следующей неделе в Германии, - Пентагон

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Учения украинских военных по эксплуатации БМП Bradley начнутся на следующей неделе в Германии, - Пентагон
На следующей неделе в Германии начнутся учения украинских военных по использованию БМП Bradley.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих, как управлять боевыми машинами пехоты Bradley, начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.

"Мы ожидаем, что эта учеба займет недели, а не месяцы", - заявил Райдер.

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Топ комментарии

  • Panda Freeav
    Клоунашенков заявив що вже 4 шт знищили.
    США врахують "знищену" кількість при поставці? Чим довше постачати, тим більше "знищать" а завтра ще леопарди знищать, всі 12 шт, 10 польських і 2 запасних
  • ram117
    Дивує що його після всієї клоунади с початку СВО досі не перевели до цирку! Бо кожний його виступ підкреслює що тримають росіян за повних йолопів без мозку
  • Перехватчик
    Олександр Аронець

    @aronets

    ·

    21 мин

    В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
    Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
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