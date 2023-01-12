Учения украинских военных по эксплуатации БМП Bradley начнутся на следующей неделе в Германии, - Пентагон

На следующей неделе в Германии начнутся учения украинских военных по использованию БМП Bradley.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих, как управлять боевыми машинами пехоты Bradley, начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.

"Мы ожидаем, что эта учеба займет недели, а не месяцы", - заявил Райдер.

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