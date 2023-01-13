Мир предпочитает, чтобы РФ вывела войска из Украины, а не тратила время на кадровые перестановки, - Пентагон
Об этом заявил спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неспособностью достичь стратегических целей, которые они поставили перед собой", - сказал Райдер.
Он подчеркнул, что Пентагон продолжит отслеживать такие кадровые перестановки в России.
"Я думаю, что мир предпочитает видеть, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки. И российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", - сказал Райдер.
Напомним, Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.