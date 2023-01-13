Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки
Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы абсолютно поддерживаем любые типы оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", - отметил Райдер.
Однако, по его словам, один из основных факторов, учитываемых при этом - обеспечение возможностей для тренировки украинцев, а также обслуживания такого вооружения. В этой связи он подчеркнул: "Мы продолжим рассматривать все варианты, когда речь идет о возможностях, которые мы предоставляем Украине".
Представитель Пентагона убежден, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне 20 января. В то же время, по его словам, внимание участников заседания будет сосредоточено также на противовоздушной обороне Украины и поставке ей боеприпасов.