Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки

США поддерживают инициативы союзников предоставить Украине тяжелое вооружение, включая танки, однако для этого нужно также обеспечить возможности для ремонта и обслуживания техники.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы абсолютно поддерживаем любые типы оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", - отметил Райдер.

Однако, по его словам, один из основных факторов, учитываемых при этом - обеспечение возможностей для тренировки украинцев, а также обслуживания такого вооружения. В этой связи он подчеркнул: "Мы продолжим рассматривать все варианты, когда речь идет о возможностях, которые мы предоставляем Украине".

Представитель Пентагона убежден, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне 20 января. В то же время, по его словам, внимание участников заседания будет сосредоточено также на противовоздушной обороне Украины и поставке ей боеприпасов.

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