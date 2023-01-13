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Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки

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Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки
США поддерживают инициативы союзников предоставить Украине тяжелое вооружение, включая танки, однако для этого нужно также обеспечить возможности для ремонта и обслуживания техники.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы абсолютно поддерживаем любые типы оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", - отметил Райдер.

Однако, по его словам, один из основных факторов, учитываемых при этом - обеспечение возможностей для тренировки украинцев, а также обслуживания такого вооружения. В этой связи он подчеркнул: "Мы продолжим рассматривать все варианты, когда речь идет о возможностях, которые мы предоставляем Украине".

Представитель Пентагона убежден, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне 20 января. В то же время, по его словам, внимание участников заседания будет сосредоточено также на противовоздушной обороне Украины и поставке ей боеприпасов.

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Топ комментарии

  • Urs
    Замість Порошенка в ПАРЄ поїде 35-річний депутат з «Довіра» Павло Бакунець..
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    І це ж логічно! Коли при владі люди не зацікавлені в перемозі, відпрацьовують Оман, а Пороха бояться як і військових патріотів, яких переслідували роками, то в ПАРЄ можна відправити і відро
  • Зэлэный_Змий
    Ну якшо навіть ви, то потання вирішено!
  • Amber
    Посилають тупого ви@ лядка в ПАРЄ, тільки не Порошенка - професійного політика і блискучого дипломата !

    Зеоманський таки дрянь і ненавидить украінців 😠
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