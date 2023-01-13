Отправлять боеприпасы и оружие Украине нужно уже сейчас, - министр обороны Литвы Анушаускас
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия пытается взять инициативу в свои руки, но пока ей это удалось лишь локально. И это не значит, что положение украинцев стало очень хорошим или что украинцам ничего не нужно делать, кроме как ждать, пока российская армия снова где-то ошибется. Это не так. Украинцам нужно приложить очень большие усилия, партнерам Украины нужно уже сейчас отправлять много оружия и боеприпасов", - сказал Анушаускас.
По мнению министра, заявление Польши о предоставлении Украине танков Leopard повлияет на поставки Украине из других крупных государств.
"Решение поляков, французов и других стран – все оказывает определенное влияние. Уже не первый месяц говорят о том, что необходимо организовать поставки тяжелого бронетанкового вооружения в Украину. Просто количество, о котором сейчас заявляют, пока невелико.., и пока эти цифры не такие, которые что-то определяли бы на поле боя. Но это только начало, и я убежден в этом, потому что рано или поздно поставки должны увеличиться", - отметил министр обороны Литвы.