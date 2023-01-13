Украинские военные пройдут в Испании обучение с системами ПВО HAWK

20 из 225 прибывших в Испанию украинских военных будут учиться работе с системой ПВО HAWK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Программа военной подготовки в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) рассчитана для 400 украинцев каждые два месяца, и это уже вторая группа, которая прибыла в Испанию.

Минобороны страны отметило, что 20 человек из этой группы пройдут обучение с системами ПВО HAWK.

Минобороны Испании сообщило, что большая часть прибывших военнослужащих не имеют военного опыта и пройдут базовую подготовку, в том числе помощь раненым и способы защиты от мин-ловушек.

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