Новости • Агрессия России против Украины, Война

Джонсон планирует в ближайшее время посетить Украину, - The Guardian

2 27111
Джонсон планирует в ближайшее время посетить Украину, - The Guardian
В ближайшее время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Украину, чтобы встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, Борис Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку противостоящей российской агрессии Украине.

Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не располагает конкретной информацией о дате поездки. Они сказали, что Зеленский и бывший премьер Великобритании считают друг друга друзьями.

Читайте также: Путин проиграет в Украине, - Джонсон обнародовал свой новогодний прогноз. ВИДЕО

По информации издания, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что подобная поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.

Один из союзников Сунака заявил, что "ситуация там (в Украине. – Ред.) остается чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон. – Ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", пишет газета.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Gregory Mihelson
    Борис друг українців й дуже світла людина!! Ми дуже раді зустріти!!
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Щось після кожної зустрічі с Борисом Вовчик починає швидше приймати рішення.
    Все-таки "піздюлина" від Джонсона має своє значення,вона працює.
  • Ігор Сірко
    Борис напевно, намагатиметься виправити совкові звивини в безтолковці ЗЕслимака... але здається, це марно... совок він і в Африці - СОВОК....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости