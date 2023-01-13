Польша может стать движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину, - Зеленский

Польша может быть движущей силой и лоббистом по поставке оружия в Украину из других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TVP Info.

По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставку всего вооружения, которое нужно Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП с советских времен.

"Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину на международной арене", - отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке Украины.

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