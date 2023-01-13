Польша может стать движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину, - Зеленский
1 2066
Польша может быть движущей силой и лоббистом по поставке оружия в Украину из других стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TVP Info.
По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставку всего вооружения, которое нужно Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП с советских времен.
"Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину на международной арене", - отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке Украины.