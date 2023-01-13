Критика вице-премьера РФ является частью информационной кампании Кремля по повышению имиджа Путина, - ISW

Президент России Владимир Путин ищет "козлов отпущения" из-за неспособности оборонно-промышленной базы решать проблему нехватки оборудования и технологий для армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Путин публично раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности на заседании кабинета министров.

Глава Кремля заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год и не готовятся увеличивать объем производства для потенциальных заказов.

Аналитики считают, что инцидент, по всей вероятности, является частью информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени.

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Кремль мог бы вырезать критику из своей официальной стенограммы, но предпочел обнародовать резкий ответ Путина, возможно, для того, чтобы назвать других чиновников в Кремле виновными за проблемы, отмечают эксперты.

Путин также, вероятно, пытается успокоить критику российских военных блогеров по поводу недостатка современной техники и неспособности России поставить перед своей оборонно-промышленной базой задачу обеспечения военных потребностей.

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