Госдеп о боях за Соледар: Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся Путин

Ожесточенные бои за украинский Соледар, в ходе которых значительные потери понесли российские военные, все еще продолжаются, и никакие временные успехи, одержанные Москвой на поле боя, не в силах изменить ход войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали неподтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.

"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии, по крайней мере, претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, начавшимся в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", - подчеркнул Прайс.

В Госдепартаменте ожидают, что сражение продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", - сказал он.

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