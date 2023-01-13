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Оккупанты на Донетчине пытаются скрыть свою принадлежность к российским войскам, - Генштаб

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Оккупанты на Донетчине пытаются скрыть свою принадлежность к российским войскам, - Генштаб
Известно, что оккупанты заказали гражданскую спецодежду с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из своих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Так ми ж воюємо з державою Росією А "Роснефть" та "Електросталь" - державні компанії, які не мають законного права перебування та діяльності на території України Тому яка різниця - В ЯКИЙ ОДЯГ буде одягнутий представник держави-агресора? Та й зброю не приховаєш (хіба-що пістолет ) А озброєний росіянин - ворог однозначно!
  • Andrey Levenov
    ніби хаймарс там буде розбиратись, хто з роснефті а хто в камуфляжі, всі ляжуть! бо нікого з них сюди не кликали!
  • Olexa Pluzh
    Зьі:
    ЗСУ пох сортьі русні.
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