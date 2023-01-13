В США анонсировали новые санкции против России, которые ударят по ее обороноспособности

В ближайшие недели против России будут введены новые санкции, которые отразятся на обороноспособности и финансовых возможностях страны-агрессора.

Об этом заявил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Представитель Госдепа пообщался в видеоформате с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Посол Джеймс О'Брайен подчеркнул, что рабочая группа в Государственном департаменте США, насчитывающая около 30 членов, подробно изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. По его словам, сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Что касается определения приоритетных сфер, в которых в первую очередь будут вводиться экономические ограничения, то, по словам советника Госдепартамента, ориентиром будет эффект от санкций. Заявлено, что они должны ударить по возможности России на поле боя и "зацепить" Москву в финансовом плане.

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