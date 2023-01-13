За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 2 человека получили ранения, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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За прошедшие сутки, 12 января, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке.
Еще 2 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.