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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 13 января 2023 года составляют примерно 114 130 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 114 130 (+740) человек ликвидировано,

танков - 3098 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6167 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2086 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средств ПВО - 218 (+0) ед,

самолетов - 286 (+1) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров- 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4833 (+7) ед,

специальной техники – 184 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии

  • Gregory Mihelson
    Особливо подобаєтся (+740) ...
  • 5 копійок
    Кожної доби батальйон кацапів відлітає на концерт Кобзона як бонус.
  • Підлога Маккартні
    Никогда. Им скабеевы сказали, что в Германии освещают помещения свечами, в Британии отбирают еду у собак и едят корм для животных, а британки пошли в праститутки ради еды и отопления. И эти типа Европейцы должны учить как жить великих росиян? Там такой ****** по телевизору показывают, что мясо у ***** никончится никогда. Они будут идти и идти. Кароче вывод один: Их всех нужно *********** с Машингвер 3, который гребаный шольц должен подавать патроны круглосуточно!!!
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