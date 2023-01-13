Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 13 января 2023 года составляют примерно 114 130 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 114 130 (+740) человек ликвидировано,
танков - 3098 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 6167 (+8) ед,
артиллерийских систем - 2086 (+4) ед,
РСЗО - 437 (+0) ед,
средств ПВО - 218 (+0) ед,
самолетов - 286 (+1) ед,
вертолетов - 276 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),
крылатых ракет – 723 (+0),
кораблей/катеров- 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4833 (+7) ед,
специальной техники – 184 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.