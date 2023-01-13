Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 13 января 2023 года составляют примерно 114 130 человек.