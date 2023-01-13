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Ночь в Соледаре была жаркой. ВСУ пытаются удержать оборону, - Маляр

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Ночь в Соледаре была жаркой. ВСУ пытаются удержать оборону, - Маляр
Украинские защитники пытаются удержать оборону в Соледаре Донецкой области, продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - отметила она.

По словам Маляр, украинские защитники смело пытаются удержать оборону.

"Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет". – подытожила она.

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    отож бо не було ні лиманського котла ще раніше восені ні херсонського всім боездатним оркам дали відійти з правого берега тепер вони кошмарять
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ми всі зараз намагаємось. Хтось у фронтових містах намагається вижити, хтось намагається дставити туди гуманітаний вантаж. Наші військові намагаються взяти Кремінну. Україна намагається звільнити мвої території. Чи означає це, що ніхто не досягне успіху? Ні! Бо коли ти робиш все, що повинен, то успіх прицде обов'язково. І намагання - це власне і є зусилля. "Роьи, що повинен - і будь, що буде" - слова, які приписубть Марку Аврелію і які стали девізом хрестоносців Ордену Храму (тамплієрам). Один був найуспішнігим римським імператором, ірші були найуспішнішими середньовічними лицарями. Чому? Тому, що пикладали зусилля, тобто намагалися бути успішними. Гірше, навіть катастрофічно було б почути "ми не намагаємося...., бо це безуспішно."
  • 5 копійок
    Намагаються... Тривожний дзвіночок.
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