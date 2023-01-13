Ночь в Соледаре была жаркой. ВСУ пытаются удержать оборону, - Маляр
17 56939
Украинские защитники пытаются удержать оборону в Соледаре Донецкой области, продолжаются бои с оккупантами.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - отметила она.
По словам Маляр, украинские защитники смело пытаются удержать оборону.
"Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет". – подытожила она.