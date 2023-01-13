Ночь в Соледаре была жаркой. ВСУ пытаются удержать оборону, - Маляр

Украинские защитники пытаются удержать оборону в Соледаре Донецкой области, продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - отметила она.

По словам Маляр, украинские защитники смело пытаются удержать оборону.

"Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет". – подытожила она.

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