Новости • Война

Россия планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР МО

27 984145
Россия планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР МО
По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, в России готовятся к очередной волне мобилизации, на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - добавили в Главном управлении разведки.

Также читайте: Польша может стать движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • YuWolfus Without-any-boss sheep
    Розвідка, може, й ні, але хто за два дні до широкомасштабного нападу кликав на шашлики? Ну, хай уже дрімучого артиста вибрали у фюрери, але навіщо різних тупорилих типу брагарів, безуглих та пройдисвітів типу єрмачків, арахамій та трухіних обирали? Хотіли, щоб зробили разом? Вони й зробили, що тепер стільки жертв, біженців та окупованих фашистською Московською Ордою територій!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Московія, яка у 1721 році вкрала назву і історію Руси(Русинів) назвавши себе росією може хоч 6 мільйонів назбирати у своє стадо, яке ваони називають армією, просто буде гучніше втікати. А Україною ботоксне что бажало заволодіти для нападу нашою армією на Європу, бо українські військові це сила. Не вийшло і ніколи більше у кацапів цього не вийде, бо наше військо нашою зброєю і зброєю НАТО їх просто знищить. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости