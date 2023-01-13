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Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников

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Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников
Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Североатлантического союза.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре" , – отметил глава Минобороны.

Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО – поскольку Альянс, хоть и поддерживает Украину, принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Резніков займись своїм прямим обов'язком!
    У НАТО за таке забезпечення війск, міністр відповідальний вилітає з посади так швидко що навіть не встигає інтерв'ю дурацьке надати!!! У НАТО взагалі проходимці не потрапляють на керівні посади.
  • Ksenia VB
    Вільна Україна 🇺🇦
    @V_Terron
    ·
    16 год
    Бахмут, воїни ЗСУ з обмороженими ногами, руками потребують не замовчування проблеми, а найбільшого розголосу !!!
    Де, суки зелені, термобілизна, теплий одяг що передали нам партнери ? Чому немає взуття, рукавиць з підігрівом ? Ви гниди собі з/плату підвищуєте !!!
  • Mark 6af25425
    Як це одоробло могло бути адвокатом,ще й успішним?Кончене тріпло,з признаками дебілізму.
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