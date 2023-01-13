Понимают неизбежность деоккупации: предатели бегут из Сватова и Кременной, - Гайдай

Коллаборанты из Сватова и Кременной уже бегут в другие населенные пункты области.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, он сообщил, что "Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются".

"На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пусты, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются", - сообщил Гайдай.

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