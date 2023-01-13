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Понимают неизбежность деоккупации: предатели бегут из Сватова и Кременной, - Гайдай

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Понимают неизбежность деоккупации: предатели бегут из Сватова и Кременной, - Гайдай
Коллаборанты из Сватова и Кременной уже бегут в другие населенные пункты области.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, он сообщил, что "Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются".

"На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пусты, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются", - сообщил Гайдай.

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Топ комментарии

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    якби гайдай був на той старанє то він би вже і лондон і рейкявік брав
  • Sergii Ustim
    Так багато цього Гайдая, нова медіа зірка...
  • MrJack
    три месяца, каждый день трындит как вот вот освободят Сватово. Это как Какашенко три месяца каждый день заявлет о захваченом туалете в Песках.
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