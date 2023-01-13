Во время ремонта Т-72 в Белгородской области РФ сдетонировал боезапас, один танк уничтожен

Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас - один танк уничтожен, два других повреждены.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

По данным канала, пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. Предварительные причины - ЧП возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

"Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти. Пожарные приехали на место ЧП через два часа после возгорания и погасили огонь за полчаса. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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