Пригожин хочет показать, что он лучше российской армии, поэтому стремится захватить Соледар, - Резников
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Евгений Пригожин хочет показать, что его ЧВК "Вагнер" эффективнее регулярных российских войск, именно поэтому он стремится захватить Соледар.
Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.
По словам Резникова, ситуация в Соледаре "очень сложная", но "под контролем".
Министр добавил, что "вагнеровцы" использовали тактику атак пехотными волнами, что привело к большому количеству потерь в их рядах.
Резников считает, что Пригожина интересуют возможные экономические выгоды от захвата города, где находятся самые большие в Европе соляные шахты.
Министр обороны отметил, что ЧВК Вагнера хочет показать, что они лучше и эффективнее регулярных вооруженных сил РФ, а захват Соледара поможет это доказать.