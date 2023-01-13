Украина и РФ готовятся к наступлениям весной, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что весной начнется движение на фронте.

Об этом он сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, россияне вдоль всего фронта ежедневно теряют около 500-600 военных. В то же время украинских воинов погибает в десять раз меньше.

Он считает, что Россия может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые уже оккупировала на юге и востоке.

Резников отметил, что Украине нужно было время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждала поставку западного оружия.

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту и, конечно, мы должны быть готовы к старту", - сказал министр.

В то же время Резников сомневается в повторном наступлении россиян из Беларуси.

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