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Украина и РФ готовятся к наступлениям весной, - Резников

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Украина и РФ готовятся к наступлениям весной, - Резников
Министр обороны Алексей Резников считает, что весной начнется движение на фронте.

Об этом он сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, россияне вдоль всего фронта ежедневно теряют около 500-600 военных. В то же время украинских воинов погибает в десять раз меньше.

Он считает, что Россия может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые уже оккупировала на юге и востоке.

Резников отметил, что Украине нужно было время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждала поставку западного оружия.

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту и, конечно, мы должны быть готовы к старту", - сказал министр.

В то же время Резников сомневается в повторном наступлении россиян из Беларуси.

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Топ комментарии

  • Vadim Smirnoff
    Резников! Если у тебя есть понятие совести и чести, то не занимай ЧУЖОЕ МЕСТО! Пойди в любой сортир и тихонько там удавись!
  • Перехватчик
    Роман Москаль

    @RomanMoskal70

    ·

    10 ч

    На Донеччині у боях за Україну загинув депутат "Європейської Солідарності" Роман Остапів.. ще раз: загинув ще один депутат "Європейської Солідарності"
    .. нікому не бажаю смерті.. та не доводилось читати жодного некролога про депутата від слуги наріду чи ОПЗЖ..
  • Валентина Саюн c856325a
    Міністр оборони, а говорить,як людина далека від оборони. Залиште аналіз Штабу. Не ставці,а Штабу. Бо остання ставка навіть не відомо з ким проводилася. Так Вова написав в соцмережі,що провів і наказав...
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