Мэры Варшавы, Братиславы, Праги и Будапешта посетили Бучу

Мэры городов четырех европейских стран побывали в Буче.

Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита мэры посетили Аллею Героев, где похоронены большинство погибших на фронте защитников. Также они побывали на месте массового захоронения на территории Храма Андрея Первозванного.

"Гостей очень поразили фотографии, размещенные в церкви, а также рассказы отца Андрея и городского головы о преступлениях россиян во время оккупации", – говорится в сообщении.

В ходе встречи обсудили восстановление, сотрудничество между городами и планы на будущее.

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