"Росатом" поменял юридический адрес захваченной ЗАЭС, - "Энергоатом"

После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в "Росатоме" сменили юридический адрес предприятия, фейково "переподчинив" ЗАЭС москве.

Об этом сообщает в телеграме "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом оккупанты в который раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к России, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты ни пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию ​​временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины" , – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что российские военные на временно оккупированной территории Украины повторяют действия фашистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске: "Они "отжимают" у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь нуждами российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить собственные карманы".

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