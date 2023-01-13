"Росатом" поменял юридический адрес захваченной ЗАЭС, - "Энергоатом"
Об этом сообщает в телеграме "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Таким образом оккупанты в который раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к России, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты ни пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины" , – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что российские военные на временно оккупированной территории Украины повторяют действия фашистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске: "Они "отжимают" у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь нуждами российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить собственные карманы".