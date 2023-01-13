Под Бахмутом пограничники уничтожили 9 "вагнеровцев", - Госпогранслужба

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к Бахмуту Донецкой области ликвидировали несколько штурмовых групп вагнеровцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вчера (12 января – ред.) в течение дня штурмовые группы в составе российских "вагнеровцев" лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города.

Российские наемники то и дело безуспешно штурмовали один из рубежей обороны. Наши защитники отразили все атаки", - говорится в сообщении.

Пограничники остановили сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия продвижение захватчиков к позициям. Все атаки противника наши защитники отразили.

Противник потерял 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

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