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Информация о "взятии" Соледара россиянами не соответствует действительности, продолжаются бои в городе, - Череватый

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Информация о "взятии" Соледара россиянами не соответствует действительности, продолжаются бои в городе, - Череватый
Российские войска не захватили Соледар. Их заявления о якобы "взятии" города не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый и таким образом опроверг заявления РФ.

Впрочем, раскрывать деталей он не стал по причинам безопасности.

Как передает Суспільне, в эфире телемарафона Череватый заявил: "Наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения".

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о "взятии" Соледара "под контроль".

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Чмобики выбрали это место для массового суицида. Идут и дохнут, идут и дохнут.
    ЗЫ Некоторые сравнивают ситуацию в Соледаре с Северодонецком. Это в корне неправильно. Северодонецк был фактически в окружении, московиты контролировали трассы снабжения. В Соледаре такого нет. Плохо, конечно, что кацапы смогли ворваться в сам город, но не критично.
  • Krotow
    С того что в последние дни читаю, общая картина кажется такой. Соледар с окрестностями под постоянным прицелом у ВСУ. В самом городе сил ВСУ нет. Группы чмобиков и зэков заходит в Соледар и уничтожается начистую. Потом процесс повторяется... и так несколько дней подряд. Получается что Вагнер с войском РФ технически заняли городишко, но в самом деле есть боооольшой нюанс - живыми оттуда не выходит. Такой себе Ржев для Пригожина и кто там у руля российской армии.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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