Информация о "взятии" Соледара россиянами не соответствует действительности, продолжаются бои в городе, - Череватый

Российские войска не захватили Соледар. Их заявления о якобы "взятии" города не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый и таким образом опроверг заявления РФ.

Впрочем, раскрывать деталей он не стал по причинам безопасности.

Как передает Суспільне, в эфире телемарафона Череватый заявил: "Наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения".

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о "взятии" Соледара "под контроль".

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