Информация о "взятии" Соледара россиянами не соответствует действительности, продолжаются бои в городе, - Череватый
21 635138
Российские войска не захватили Соледар. Их заявления о якобы "взятии" города не соответствуют действительности.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый и таким образом опроверг заявления РФ.
Впрочем, раскрывать деталей он не стал по причинам безопасности.
Как передает Суспільне, в эфире телемарафона Череватый заявил: "Наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения".
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о "взятии" Соледара "под контроль".