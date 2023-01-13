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Израиль официально передает Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах

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Израиль официально передает Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах
Украина получит от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах.

Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - сказал Корнийчук.

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Топ комментарии

  • Божий Українець
    Головне щоб не на івріті воно кудахтало...
  • Підлога Маккартні
    Ничо не понятно но очень интересно
  • Зэлэный_Змий
    Дочекайтеся Рамштайну. От там повинно прорвати греблю...
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