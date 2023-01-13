Израиль официально передает Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах

Украина получит от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах.

Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - сказал Корнийчук.

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