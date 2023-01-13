Шевченко, Суркиса, Шуфрича, Беленюка, Кожемякина, Зубко и Пронина исключили из состава НОК 

Національний олімпійський комітет (НОК) України ухвалив рішення про відставку спортивних функціонерів, обраних на період 2022-2026 років.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время Генеральной ассамблеи НОК официально утвердил решение о принятии отставки членов - футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК; олимпийского чемпиона и народного депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка; президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко; народного депутата от фракции "Батькивщина" Андрея Кожемякина; народного депутата Григория Суркиса; исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, народного депутата Нестора Шуфрича.

В то же время НОК избрал украинского легкоатлета, специализировавшегося в метании молота, призера Олимпийских игр Александра Крикуна вице-президентом комитета. Также в состав исполкома НОК включили первого вице-президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрия Копытко.

Среди прочего, за действия, которые вредят репутации НОК, был исключен почетный член Комитета Николай Кравченко.

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