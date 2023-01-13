Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

Верховная Рада лишила мандатов нардепов запрещенной "ОПЗЖ".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада лишила мандатов. Из-за потери гражданства:

Виктора Медведчука -320;

Тараса Козака – 317 за

Андрея Деркача – 314 за

Рената Кузьмина -319 за

Из-за собственного заявления:

Андрея Аксенова - 294 за", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, происходило это со скандалом с самого утра.

"Сначала 40 минут была дискуссия когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов 5 депутатов. Предложение Коалиции было: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило). Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов. После 3 голосований и блокирования трибуны, победила позиция вторых…. сразу ставить лишение депутатов мандатов", - рассказал парламентарий.

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