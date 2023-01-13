Минобороны создает систему сопровождения для освобожденных из плена военных
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Маляр отметила, что сегодня в Николаеве представители Минобороны, Главного управления разведки МО и Николаевского областного совета совместно отрабатывают сопровождение украинских военных после освобождения из плена.
"Здесь хотелось написать, что мы создаем систему постизоляционного сопровождения в соответствии с международными стандартами. Но на самом деле мы сами уже создаем стандарты, потому что такого опыта, как у нашего государства, ни у кого нет сейчас", - подчеркнула Маляр.
Она отметила, что наиболее ценным в украинском опыте является то, что все процессы сейчас корректируются, опираясь на отзывы и предложения военных, которые уже прошли освобождение и постизоляционный этап - лечение, восстановление документов, работу с психологом и т.д.
"Итак, самое важное в нашей работе в Николаеве - это встреча с нашими освобожденными из плена военными. Они главные в этом процессе. И я бесконечно им благодарна за откровенность и искренность", - подчеркнула Маляр.