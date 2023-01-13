"Этот год – решающий, надо не дать РФ передышку для восстановления сил": Зеленский обратился к Сейму Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время торжественного заседания Сейма Литвы по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения премии Свободы Литовской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

"Этот год – решающий. Сейчас нуждаемся в еще большей мобилизованности – во всем свободном мире. Только так можно покончить с полномасштабной агрессией. С тотальным террором. И я благодарю за то, что Литва готова нам с этим помогать.

Этот день – День защитников свободы – это именно то время, когда следует напомнить, что свобода жива, когда жива идея ее защиты. Когда есть люди, готовые за нее сражаться. И когда это не просто риторика, а реальные действия.

Действия, которые видит Украина от Литвы – неизменно. Действия, которые помогают нам освобождать наши города и села от российской оккупации. Действия, помогающие нам защищать наших людей от российских ракет и бомб. А также действия, приближающие полноправную интеграцию Украины и институтов объединенной, свободной и мирной Европы.

И мы очень ожидаем Вильнюсский саммит НАТО. Знаем, что он может стать судьбоносным для всего нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таковым и был. Сделаем вместе!" - отметил Зеленский

По словам Зеленского, агрессора нужно разбить на территории Украины, чтобы не пришлось потом воевать на землях других народов Европы: "И сейчас – чтобы Россия не получила передышки, не успела адаптироваться и не смогла восстановить силу".

Он отметил, что россияне теряют силу и говорят о возможности поражения, но этого недостаточно: "Мы должны сделать так, чтобы не было больше никогда даже возможности у любого агрессора мечтать о чем-то подобном и посягать на нашу с вами свободу".

По мнению президента, победа Украины должна быть однозначной: "Такой, о которой в России уже не забудут. Такой, какой нельзя будет манипулировать".

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