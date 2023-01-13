США, Британия и Польша давят на Германию относительно предоставления танков, в то же время Шольц хочет сохранить "особые отношения с Россией", - NYT

Западные партнеры заметно увеличили военную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

"Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины очень мало возможностей для подготовки к отражению ожидаемого весеннего наступления России, и они делают быстрые шаги, чтобы предоставить украинцам новое оружие, которое они раньше отказывались поставлять, опасаясь спровоцировать Москву", - пишет издание.

NYT напоминает, что США и Германия решили предоставить Украине ПВО Patriot. Также Германия и Соединенные Штаты пообещали отправить свои БМП в Украину.

Авторы материала не исключают, что Украина будет получать современные западные танки. Польша уже объявила о решении передать Украине роту немецких танков Leopard. А в Британии тоже сообщили, что они близки к тому, чтобы согласиться на отправку небольшого количества танков в Украину.

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"Украина надеется, что усиление давления убедит канцлера Германии Олафа Шольца разрешить экспорт в Украину танков немецкого производства из арсеналов других союзников по НАТО. Танки Leopard 2 являются одними из самых желанных для Киева, и эксперты говорят, что в значительном количестве они существенно увеличат способность Украины отбросить российские силы", - отметили журналисты.

Глава Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что Шольц и его партия "хотят сохранить отношения с Россией и Путиным на будущее, и считают, что если он даст Украине лучшее, что есть у Германии, Россия воспримет это как разрыв особых отношений. Но давление со стороны союзников становится слишком сильным".