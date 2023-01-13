В России хотят ввести военные сборы для мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в армии, - росСМИ

К военным сборам предлагают привлекать россиян в возрасте от 30 лет, которые не служили в армии и находятся в запасе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza, об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Соболев.

"Тех, кто старше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом", - сказал он.

Сборы также будут проводиться для мужчин в запасе или резерве, не имеющих никакой военной специальности.

По словам Соболева, для реализации этого плана "нужно очень многое сделать", например, должен быть "обучен мобилизационный резерв".

Нововведения с военными сборами вступят в силу после принятия закона о повышении призывного возраста, добавил он.

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