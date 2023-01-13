Новости

В России хотят ввести военные сборы для мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в армии, - росСМИ

4 04630
В России хотят ввести военные сборы для мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в армии, - росСМИ
К военным сборам предлагают привлекать россиян в возрасте от 30 лет, которые не служили в армии и находятся в запасе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza, об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Соболев.

"Тех, кто старше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом", - сказал он.

Сборы также будут проводиться для мужчин в запасе или резерве, не имеющих никакой военной специальности.

По словам Соболева, для реализации этого плана "нужно очень многое сделать", например, должен быть "обучен мобилизационный резерв".

Нововведения с военными сборами вступят в силу после принятия закона о повышении призывного возраста, добавил он.

Читайте также: Россия планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР МО

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    А мясо то не бесконечное.
  • Petrov Viktor
    Правильно, нечего по Турциям и Египтам ол инклюзи жировать, ********** в опасности.
  • Galyna Tesla
    Не Корея, а Країна мрій вiд зеленського. Так хотiв "мудрий нарiд"!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости