Израиль может пересмотреть помощь Украине: уже есть положительные сдвиги, - посол Корнийчук

Вопрос пересмотра Израилем помощи Украине еще окончательно не решен, но некоторые положительные сдвиги уже есть.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в пятницу на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос пересмотра помощи Украине на сегодняшний день еще окончательно не определен. Но мы принимаем все возможные меры, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время и в нашу пользу", - сказал дипломат.

Корнийчук напомнил, что 30 декабря состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "прорывов" в разговоре не было.

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Он также проинформировал, что, согласно заявлению МИД Израиля, среди приоритетов внешнеполитического ведомства на этот год является война в Украине, а новоизбранный глава МИД, не конкретизируя, пообещал помощь Украине.

"Безусловно, мы благодарны за любую помощь, включая гуманитарную. Но мы подчеркиваем, что в первую очередь нас интересуют системы защиты гражданского населения, если не наступательное, то оборонительное оружие, ПВО, что позволит спасти жизнь гражданских. И это Израиль может сделать и в известной степени делает, но, опять же, нас интересует более активное и эффективное сотрудничество именно в этой области", - отметил посол Украины.

По его словам, сейчас продолжаются консультации с нашими американскими коллегами. В этом контексте Корнийчук выразил уверенность в достижении определенных успехов.

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"Не обо всем можно говорить публично, но определенные сдвиги уже идут в позитивном направлении. Надеюсь, эти сдвиги будут более масштабными, поскольку мы подчеркиваем, что гуманитарная поддержка – это очень важно, но, простите, бинтами и антибиотиками мы войну не выиграем. Нам нужно более активное военно-техническое сотрудничество. Особенно мы подчеркиваем, что после того, как Иран фактически вступил в войну, предоставляя россии дроны, подтвердилась старая ближневосточная пословица: "Враг моего врага - мой друг". Такая ситуация должна толкать Израиль к более активному сотрудничеству с Украиной", – считает Корнийчук.