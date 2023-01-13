На лишении мандатов пяти нардепов очищение Рады не завершится, - Стефанчук

На лишении мандатов пяти народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ очищение Верховной Рады не завершится.

Об этом в Facebook сообщил спикер Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Минус пять. Сегодня Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов Аксенова, Деркача, Казака, Кузьмина и Медведчука. Все были в ОПЗЖ. Что важно! Они лишены мандатов абсолютно законным способом, Аксенов сам написал заявление, остальным – поступил Указ президента Украины о лишении их гражданства.

По всем постановлениям – абсолютная поддержка зала. То, что этих, так сказать, "нардепов" лишили мандатов в соответствии с законодательством – крайне важно, потому что такие решения не обжаловать! И на этих голосованиях очищение Украинского Парламента не завершится", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Рада лишила мандатов Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина.

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