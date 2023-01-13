Нет ни одного официального запроса Польши на поставку Украине танков Leopard 2, - правительство ФРГ

В немецком правительстве не подтверждают, что Польша или другие страны обращались за разрешением на передачу Украине боевых танков Leopard 2.

Об этом сказала на брифинге в Берлине в пятницу представитель федерального правительства Кристиана Гоффманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никакого официального запроса. Нет вопроса, на который мы вынуждены были сказать "Нет". Мы находимся в постоянных переговорах по поводу того, что необходимо сделать, чтобы поддержать Украину", - заявила Гоффманн.

Она одновременно подтвердила, что другим странам, которые хотели бы передать Украине танки немецкого производства, которые они имеют у себя на вооружении, нужно будет разрешение немецких властей, поставки без такого разрешения были бы незаконными.

Отвечая на вопрос о нежелании ведомства канцлера принять решение о поставках Германией боевых танков, Гоффманн заметила, что "нет зафиксированной позиции", но есть постоянные обсуждения дальнейших шагов в привязке к актуальной ситуации, упомянув при этом пример БМП Marder.

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Правительство ФРГ продолжает действовать при предоставлении военной помощи по принципу согласования всех вопросов с союзниками и партнерами, чтобы "предоставить Украине то, что поможет ей защититься" и не допустить втягивания Германии и НАТО в войну, повторила представитель правительства.

Официальный представитель уточнила, что Германия находится в постоянном и очень тесном диалоге, в частности, со США, Францией, Великобританией, а также с Польшей, Испанией. Берлин, по её словам, в целом усилил в последнее время контакты со "всеми партнерами".

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