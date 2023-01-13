Госдепартамент США о Соледаре: "Успехи" России ценой больших потерь не смогут изменить ход войны
Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс на брифинге 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Таким образом, он ответил на вопрос о ситуации в Соледаре. Прайс указал на то, что Государственный департамент обычно не анализирует боевые действия, однако дал "общую оценку".
"Во-первых, причина, почему ожесточилась битва за такой город, как Соледар – город с примерно 10 тысячами жителей, по крайней мере до войны – попадает в заголовки, заключается в возможности (и она не подтверждена), что россияне достигают или, по крайней мере, претендуют на дополнительные достижения ценой больших потерь", – сказал он.
Прайс отметил, что захват российскими войсками новых территорий, несмотря на большие потери – это то, о чем "мы не слышали в течение довольно длительного времени".
Спикер объяснил это эффективностью контрнаступления Украины, которое началось в прошлом году
Прайс высказал мнение, что упорные бои на Донбассе будут продолжаться и будут сопровождаться успехами и поражениями для обеих сторон.
"Но любой дальнейший успех России, даже столь большой ценой в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не сможет изменить ход этой войны. Никакое тактическое продвижение не сможет изменить стратегический провал, с которым президент Путин и его войска столкнулись с первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая лишь усилилась эффективным контрнаступлением Украины", – заявил представитель Госдепа.