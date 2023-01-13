Госдепартамент США о Соледаре: "Успехи" России ценой больших потерь не смогут изменить ход войны

Внимание к течению боев в Соледаре связано частично с тем, что у российских властей не было оснований заявлять о каких-либо успехах в войне против Украины в течение длительного времени.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс на брифинге 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом, он ответил на вопрос о ситуации в Соледаре. Прайс указал на то, что Государственный департамент обычно не анализирует боевые действия, однако дал "общую оценку".

"Во-первых, причина, почему ожесточилась битва за такой город, как Соледар – город с примерно 10 тысячами жителей, по крайней мере до войны – попадает в заголовки, заключается в возможности (и она не подтверждена), что россияне достигают или, по крайней мере, претендуют на дополнительные достижения ценой больших потерь", – сказал он.

Прайс отметил, что захват российскими войсками новых территорий, несмотря на большие потери – это то, о чем "мы не слышали в течение довольно длительного времени".

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Спикер объяснил это эффективностью контрнаступления Украины, которое началось в прошлом году

Прайс высказал мнение, что упорные бои на Донбассе будут продолжаться и будут сопровождаться успехами и поражениями для обеих сторон.

"Но любой дальнейший успех России, даже столь большой ценой в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не сможет изменить ход этой войны. Никакое тактическое продвижение не сможет изменить стратегический провал, с которым президент Путин и его войска столкнулись с первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая лишь усилилась эффективным контрнаступлением Украины", – заявил представитель Госдепа.