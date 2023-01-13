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Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА. ФОТОрепортаж
Россияне снова обстреляли Курахово Донецкой области. Один человек ранен, повреждены жилые дома

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово.

В городе повреждено по меньшей мере 8 частных домов и 4 многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов.

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Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 01
Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 02
Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 03
Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 04
Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 05
Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 06
Последствия массированного обстрела Курахова, один человек ранен, - ОВА 07

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