Россияне снова обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ОК "Північ"

В пятницу, 13 января, российские военные обстреляли приграничные населенные пункты Черниговщины и Сумщины по разным видам вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"С 10:05 до 10.40 сообщили о 32 приходах, предположительно с РСЗО, в районе н.п. Янжуловка. Потерь среди л/с (личного состава) и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 12:50 до 13:00 сообщили о 15 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок. Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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