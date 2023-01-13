Технику и военных РФ перебросили на север Донетчины из-под Мариуполя, - Андрющенко

Из поселков Ялта и Урзуф вблизи оккупированного Мариуполя россияне перебрасывают технику и военных в одно из направлений на севере Донетчины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все мобилизованные россияне и часть российского военного корпуса из с. Ялты и с. Урзуфа отправлены на фронт. По выводам, из-за движения техники оккупантов перебросили на одно из направлений на севере Донецкой области", - отметил он.

По словам Андрющенко, в селе Белосарайская Коса захватчики разместили подразделения "ДНРовцев", проводят ротацию. А у Бердянска россияне формируют базы с военной техникой.

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