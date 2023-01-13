Ермак о Соледаре: Ни одна из сторон не контролирует город

Ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Le Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация сложная, даже очень сложная, это Верденская битва 21 века, которая происходит сейчас в Бахмуте и Соледаре. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим солдатам удается удерживать свои позиции", - заявил он.

Ермак подчеркнул, что россияне выпускают из тюрем преступников, которые умирают, как только добираются до линии фронта.

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"Их тела остаются позади, их даже не восстанавливают, с российской стороны много потерь, гораздо больше, чем с нашей. Мы явно больше ценим жизнь наших солдат. Но перед нами масса людей, которые атакуют, атакуют, атакуют. В Соледаре происходят уличные бои, при этом ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они его не контролируют", - добавил он.

Руководитель ОП добавил, что Украина сохраняет одну цель в этой войне - освобождение территорий, полное восстановление территориальной целостности страны.