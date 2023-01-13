Завод Baykar в Украине будет построен, работа над проектом продолжается, - посол Боднар

Компания Baykar, несмотря на войну, планирует строительство завода в Украине, проект не заморожен.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол в Турции Ваисль Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Точно завод будет построен и точно работы не заморожены. Приблизительно месяц назад была завершена ратификация соглашения о создании этого завода Верховной Радой Украины, еще это соглашение должно ратифицировать турецкая сторона, затем нужно обменять ратификационными документами, чтобы соглашение вступило в силу. Это формальная сторона дела" , – объяснил дипломат.

По словам Боднара, со стороны компании Baykar Makina уже создано предприятие, куплена земля, готовятся коммуникации, сделан проект и завода, и центра по проведению исследований и обучения.

"К сожалению, война внесла коррективы в начальные планы по заводу. Пока темпы, запланированные на подготовку проектной документации, получение лицензий, ратификацию соглашения, сохраняются даже с учетом продолжающихся боевых действий.

Понятно, что это оборонно-промышленный объект, есть угроза того, что он может быть подвергнут ракетному удару. И это было сказано страной-агрессорой. По предварительным расчетам, к двум годам завод должен быть построен и первые беспилотники должны сойти с конвейеров", - подытожил Боднар.

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