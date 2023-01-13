Россияне обстреляли Харьковщину из артиллерии, погибли 2 женщины, один человек ранен, - ОВА

Российские захватчики обстреляли пгт Двуречная в Харьковской области, в результате чего погибли 2 женщины, еще 1 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречнуе Купянского района. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет", - говорится в сообщении.

В то же время ранение получила 63-летняя женщина, она госпитализирована.

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