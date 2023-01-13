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"Укроборонпром" провел испытание в воздухе первого украинского ударного беспилотника на 1000 км

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"Укроборонпром" провел испытание в воздухе первого украинского ударного беспилотника на 1000 км
Государственный концерн "Укроборонпром" выпустил первый образец беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров и провел его испытания в воздухе.

Об этом на брифинге сообщила представитель "Укроборонпрома" Наталья Сад, информирует Цензор.НЕТ.

"Разработка украинского ударного дрона дальностью в тысячу км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить", - отметила Сад.

В октябре 2022 года в ГК "Укроборонпром" дали понять, что завершают разработку ударного беспилотника.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", - сообщили в госконцерне.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Рухайтесь, треба на позавчора ...
  • Яр Холодний
    Притула он уже свій "Шарк" ("невразливий до впливу засобів РЕБ" та "розпіарений до усрачки" - як і супутник ) запускав Як тільки злетів - так і сів На російській території І зараз кацапи з "хахлов" регочуть А народних грошей в нього вбухали неміряно!
  • Randall Flag da70119e
    Краще б випробували на практиці десь над мацквою або пітером. А потім і вихвалялися...
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