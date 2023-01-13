"Укроборонпром" провел испытание в воздухе первого украинского ударного беспилотника на 1000 км

Государственный концерн "Укроборонпром" выпустил первый образец беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров и провел его испытания в воздухе.

Об этом на брифинге сообщила представитель "Укроборонпрома" Наталья Сад, информирует Цензор.НЕТ.

"Разработка украинского ударного дрона дальностью в тысячу км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить", - отметила Сад.

В октябре 2022 года в ГК "Укроборонпром" дали понять, что завершают разработку ударного беспилотника.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", - сообщили в госконцерне.

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