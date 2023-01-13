Новости • Агрессия России против Украины

"Укроборонпром" уже производит ремонтно-техническое обслуживание образцов западного вооружения

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"Укроборонпром" уже производит ремонтно-техническое обслуживание образцов западного вооружения
Предприятия госконцерна "Укроборонпром" уже осуществляют ремонтно-техническое обслуживание образцов западного вооружения.

Об этом на брифинге сообщила представитель государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже начали ремонтно-техническое обслуживание образцов западного, заграничного вооружения. Мы понимаем, что эта техника передавалась Украине не для того, чтобы стоять в полях в случае боевого повреждения… Как только мы получаем сигналы о том, что та или иная техника выведена из строя, начинаем работу над ней", - рассказала Сад.

Сад подчеркнула, что "Укроборонпром" по разным видам номенклатуры техники смог нарастить объемы ремонта в пять-восемь раз, потребности каждый месяц увеличиваются.

"Мы все-таки продолжаем воевать тем вооружением, которое изготавливают, модернизируют и ремонтируют предприятия "Укроборонпрома", - констатировала Сад.

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Топ комментарии

  • Вася Путлер
    ще геолкацію цих заводів викласти в новинах не забудьте
  • Stanislav Bryzhyk
    Чергова **********, що не здатна тримати ********* язик за зубами під час війни.
    Ну так, розпатякай всім що у нас заводи працюють і техніку військову ремонтують.
    Завтра будете в сльозах і соплях кататися по підлозі і кричати - ну за шо! ракета прилетіла в завод! дядю мішу охоронця розмотало і двох слюсарів! аткуда жє ані узналі ААААА!!!
    ******** зелена *******.
  • Тимофій Тимофеєв
    В Україні 6 заводів можуть ремонтувати БТ,
    а скільки вони відремонтували ?
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