"Укроборонпром" уже производит ремонтно-техническое обслуживание образцов западного вооружения

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" уже осуществляют ремонтно-техническое обслуживание образцов западного вооружения.

Об этом на брифинге сообщила представитель государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже начали ремонтно-техническое обслуживание образцов западного, заграничного вооружения. Мы понимаем, что эта техника передавалась Украине не для того, чтобы стоять в полях в случае боевого повреждения… Как только мы получаем сигналы о том, что та или иная техника выведена из строя, начинаем работу над ней", - рассказала Сад.

Сад подчеркнула, что "Укроборонпром" по разным видам номенклатуры техники смог нарастить объемы ремонта в пять-восемь раз, потребности каждый месяц увеличиваются.

"Мы все-таки продолжаем воевать тем вооружением, которое изготавливают, модернизируют и ремонтируют предприятия "Укроборонпрома", - констатировала Сад.

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