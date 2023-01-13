Шольц раздражен давлением из-за Leopard 2, в его партии растет недовольство, - Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц раздосадован дискуссией и давлением на правительство ФРГ по передаче танков Leopard 2 Украине, а в его Социал-демократической партии наоборот растет недовольство по этому вопросу.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Издание пишет, что на закрытом заседании группы депутатов СДПГ 13 января Шольц яростно отстаивал свою позицию по поводу передачи Leopard Украине и жаловался на то, что в этом вопросе все "слишком перегрето".

Отмечается, что у некоторых депутатов растет нетерпение в вопросе Leopard из-за изменения стратегии некоторых стран-партнеров.

По словам депутата Майкла Рота, военная ситуация в Украине меняется ежедневно, а поэтому надо быстрее принимать решения насчет поставок вооружений.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин планирует новые наступления, а поэтому Западу необходимо объединиться и поставлять Украине танки западного образца.

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