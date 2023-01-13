Польша и Литва предложат ядерные ограничения для России в новых санкциях ЕС, - Reuters

Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз наложил ограничения на российский ядерный сектор в рамках новых санкций против России и Беларуси за войну в Украине. Два высокопоставленных дипломата из Польши и Литвы сообщили, что 10-й пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Все труднее получить необходимое единогласие в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет", - сказал один из европейских дипломатов.

По его словам, санкции могут затронуть российские пропагандистские СМИ. Также предлагается отключить больше российских банков от SWIFT.

Дипломаты также заявили, что хотели бы новых санкций и против союзника России Беларуси, где, по их словам, есть лазейки, которые позволили Москве обойти европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.

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