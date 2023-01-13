Турция не будет перерабатывать зерно с оккупированных территорий Украины, – посол Боднар

У Украины есть средства контроля, чтобы Турция не перерабатывала зерно с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью "Укринформу".

"Сейчас у нас есть средства контроля, правоохранительные органы собирают информацию по каждому кораблю. Мы наладили коммуникацию между министерством юстиции Турции и нашим Офисом Генерального прокурора по кейсам, которые уже зафиксировали. И мониторинг продолжается", - говорится в заявлении.

Посол объяснил, если корабли будут выходить из Севастополя или Керчи в порт "Кавказ" и там получат российские документы, то Украина будет на это реагировать, попытаться не допустить, чтобы украинское зерно заходило под видом российского в турецкие порты. Боднар уверяет, что турецкая сторона испытывает колкость этого вопроса и те ситуации, которые имели место летом, не повторятся.

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В июле прошлого года корабль из оккупированного Бердянска пришел к турецкому берегу с грузом ворованного зерна. Однако судно "Жибек Жолы" было отпущено, несмотря на ходатайство украинской стороны о его аресте. Посол объяснил, что решение турецкой стороны по данному судну Украину не до конца удовлетворило.

"Однако работа продолжалась и благодаря совместным усилиям украинской и турецкой сторон удалось добиться прогресса в вопросе недопущения мер в порты Турции судов с ворованным украинским зерном", - добавил Боднар.