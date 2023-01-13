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В РФ подготовили рекомендации по освещению войны против Украины: Игнорирование "Вагнера", "положительные" Шойгу и Герасимов и оправдание ударов по энергетике

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В РФ подготовили рекомендации по освещению войны против Украины: Игнорирование "Вагнера", "положительные" Шойгу и Герасимов и оправдание ударов по энергетике
Военное командование РФ создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, основное содержание которых состоит в:

1. Ориентировке на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников;
2. Акцентировании в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;
3. Оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;
4. Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";
5. Отказ от упоминания ЧВК "Вагнера" в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;
6. Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил Российской Федерации и неудаче Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе", – говорится в сообщении.

В ГУР МО подчеркнули, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 162ecfe7
    Пригожин против МО раиси : борьба была равна - боролись два г0%на. Пожелаем и жабам и гадюкам успехов во взаимной любви ! ))
  • Яр Холодний
    Ясно! ФСБ-шники явно "переборщили" з Пригожиним Того "занадто попердолило" - забурляв, як гімно з дріжджами в "сортирі", та перестав буть керованим І в Кремлі злякалися, що цією некерованою "вагнеровщиною" їм їх "сортир" знесе Та ще й видно - "вояки" пригрозили "бунтом" От "кремлівські і "сциконули" Дали команду "помінять пластинку"!
  • Дмитрий 297cdebe
    Вагнер прижимают

    Видимо опасность почувствовали для себя

    И осенью закон приняли что зеков можно просто мобилизовывать

    Для Вагнера источник набора прикрывается
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