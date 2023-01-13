В РФ подготовили рекомендации по освещению войны против Украины: Игнорирование "Вагнера", "положительные" Шойгу и Герасимов и оправдание ударов по энергетике

Военное командование РФ создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, основное содержание которых состоит в:



1. Ориентировке на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников;

2. Акцентировании в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;

3. Оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

4. Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";

5. Отказ от упоминания ЧВК "Вагнера" в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;

6. Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил Российской Федерации и неудаче Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе", – говорится в сообщении.

В ГУР МО подчеркнули, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.

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