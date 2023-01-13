Российские захватчики до сих пор не открыли дорогу для эвакуации в Запорожской области, - ОВА

С 19 декабря российские захватчики закрыли дорогу для эвакуации в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"С 19 декабря российские захватчики закрыли дорогу для эвакуации, поэтому наши граждане до сих пор не могут выехать из оккупации на безопасную территорию", – говорится в сообщении.

По его словам, интенсивность вражеского огня выросла. Областной центр продолжает подвергаться ракетным атакам, а работники ГСЧС оперативно ликвидируют последствия и обезвреживают остатки ракет, коммунальщики ремонтируют поврежденные здания. Также из всех видов вооружения интенсивно обстреливают Ореховскую, Гуляйпольскую и Степногорскую громады.

"После освобождения Херсона захватчики перебросили свои силы на Донецкое и Запорожское направление, но наши военные готовы дать отпор врагу", - добавил Старух.

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