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Рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года, - Шмыгаль

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Рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года, - Шмыгаль
Украина рассчитывает пройти весь путь к вступлению в Европейский Союз менее чем за два года.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем через 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции", - сказал  премьер.

По словам Шмыгаля, ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций. Это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • valeentina pavlenko
    А корупцію вже побороли?
  • Sol Invictus 522a166f
    Ідіоти, думаєте в ЄС поведуться на ваші фінти вухами з "реформами"? Ви навіть судову систему, основу основ, не можете реформувати.

    Справжнім маркером реформ буде криміналізація статей пов'язаних з корупцією, аж до страти, якщо цього не буде, то це чергова зміна вивісок. Я не вірю, що олігархи будь-яких мастей зауважте, неважливо хто, і тим більше їх шістки, зможуть провести справжні реформи. Тільки народні маси та лише тотальним терором зможуть це зробити.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Можливо і два роки, але вже без "слуг" і "ригів".
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