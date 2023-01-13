Рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года, - Шмыгаль

Украина рассчитывает пройти весь путь к вступлению в Европейский Союз менее чем за два года.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем через 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций. Это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", - подытожил он.

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