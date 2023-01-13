Рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года, - Шмыгаль
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем через 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции", - сказал премьер.
По словам Шмыгаля, ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций. Это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", - подытожил он.